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Суд может рассмотреть дело Треповой* о теракте в Петербурге до конца 2023 года
Сегодня, 19:09
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Суд может рассмотреть дело Треповой* о теракте в Петербурге до конца 2023 года

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Потерпевшие заявили иски на сумму в размере 2 млн рублей в рамках рассмотрения дела.

До конца этого года на выездном заседании в Петербурге 2-й Западный окружной военный суд планирует рассмотреть уголовное дело Дарьи Треповой* о теракте в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом пишет ТАСС 21 ноября со ссылкой правоохранительные органы. 

В том случае, если никаких непредвиденных обстоятельств в ходе процесса не произойдет, никто из участников процесса не заболеет, суд планирует до конца этого года рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимых. 

Собеседник ТАСС

Потерпевшие заявили иски на сумму в размере 2 млн рублей в рамках рассмотрения дела. Всего потерпевшими признаны 84 человека. 

Напомним, что заседания по делам Дарьи Треповой* и Дмитрия Косинцева проходили на прошлой неделе. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

* Внесена в перечень экстремистов и террористов РФ.

 

Теги: дарья трепова, окружной военный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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