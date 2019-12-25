Суд может рассмотреть дело Треповой* о теракте в Петербурге до конца 2023 года

Потерпевшие заявили иски на сумму в размере 2 млн рублей в рамках рассмотрения дела.

До конца этого года на выездном заседании в Петербурге 2-й Западный окружной военный суд планирует рассмотреть уголовное дело Дарьи Треповой* о теракте в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом пишет ТАСС 21 ноября со ссылкой правоохранительные органы.

В том случае, если никаких непредвиденных обстоятельств в ходе процесса не произойдет, никто из участников процесса не заболеет, суд планирует до конца этого года рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимых. Собеседник ТАСС

Потерпевшие заявили иски на сумму в размере 2 млн рублей в рамках рассмотрения дела. Всего потерпевшими признаны 84 человека.

Напомним, что заседания по делам Дарьи Треповой* и Дмитрия Косинцева проходили на прошлой неделе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

* Внесена в перечень экстремистов и террористов РФ.