Минюст через суд закрыл фонд кампании Навального

Фон собирается обжаловать решение суда.

22 января Мещанский суд удовлетворил иск Минюста и ликвидировал фонд "Пятое время года", который является юридическим лицом компании оппозиционера Алексея Навального. Об этом на своей странице в twitter сообщил руководитель фонда и глава штаба Навального Леонид Волков.

Министерство юстиции посчитало, что в документах фонда содержатся нарушения устава. Также "Пятое время года" обвинили в неуставной деятельности, а в частности в финансировании компании Навального. Также в менистерстве заявили, что фонд нарушил закон о персональных данных.

Стоит отметить, что все сотрудники штаба Навального трудоустроены в ликвидированном фонде. Также через него были арендованы помещения для штабов и оплачены рекламные метариалы.

В штабе обвинению и решению суда удивлены не были. Волков написал, что на данный момент они продолжат работать в штатном режиме. Решение суда можно обжаловать в течение 30 дней.

Ранее Piter.tv сообщал, что в петербургский штаб Навального пришла полиция.