Суд изменил наказание арестованному экс-главе Екатеринбурга Ройзману

Срок заключения сокращен с 9 до 1 суток.

Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на девять суток. Об этом журналистам рассказали в Свердловском областном суде. По решению инстанции бывший глава города за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля получит арест на одни сутки. Мужчина уже отбыл наказание.

Изменить - снизить срок административного ареста до одних суток. решение судьи

Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции.

Фото: Telegram/ URA.RU