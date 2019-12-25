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Суд изменил наказание арестованному экс-главе Екатеринбурга Ройзману
Сегодня, 14:51
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lesjasap

Суд изменил наказание арестованному экс-главе Екатеринбурга Ройзману

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Срок заключения сокращен с 9 до 1 суток.

Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на девять суток. Об этом журналистам рассказали в Свердловском областном суде. По решению инстанции бывший глава города за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля получит арест на одни сутки. Мужчина уже отбыл наказание.

Изменить - снизить срок административного ареста до одних суток.

решение судьи

Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции.

Фото: Telegram/ URA.RU

Теги: акция протеста, алексей навальный, евгений ройзман
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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