Суд изменил наказание арестованному экс-главе Екатеринбурга Ройзману

Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на девять суток. Об этом журналистам рассказали в Свердловском областном суде. По решению инстанции бывший глава города за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля получит арест на одни сутки. Мужчина уже отбыл наказание.
Изменить - снизить срок административного ареста до одних суток.
решение судьи
Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции.
Фото: Telegram/ URA.RU
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