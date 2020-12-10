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Суд избрал меру пресечения подозреваемым в обналичивании маткапитала в Петербурге
Сегодня, 21:58
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smirenny

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в обналичивании маткапитала в Петербурге

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Пятеро подозреваемых будут дожидаться суда под стражей, еще один – под домашним арестом.

В четверг, 18 февраля, Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу пятерых человек, подозреваемых в махинациях по обналичиванию материнского капитала. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Суд также избрал меру пресечения в виду домашнего ареста для менеджера по кредитованию компании "Пенсионный+". Все фигуранты пробудут под домашним арестом и стражей до 15 апреля. 

 По версии следствия, злоумышленники обналичивали материнский капитал в нескольких регионах, однако только в Петербурге и Ленобласти им удалось получить около 20 миллионов рублей. Схема заключалась в фиктивном договоре с гражданами, которым предназначалась выплата маткапитала, на внесение этих денег в строительство жилых домов в разных регионах России. Бумаги передавали в пенсионный фонд, а после обналичивали деньги: мошенники распределяли полученное между клиентом и участниками схемы, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

Задержанным вменяется  ч. 3 и ч. 4 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Расследование продолжается. 

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала. 

Фото: Piter.TV

Теги: маткапитал, обналичивание материнского капитала
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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