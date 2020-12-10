Суд избрал меру пресечения подозреваемым в обналичивании маткапитала в Петербурге

Пятеро подозреваемых будут дожидаться суда под стражей, еще один – под домашним арестом.

В четверг, 18 февраля, Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу пятерых человек, подозреваемых в махинациях по обналичиванию материнского капитала. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд также избрал меру пресечения в виду домашнего ареста для менеджера по кредитованию компании "Пенсионный+". Все фигуранты пробудут под домашним арестом и стражей до 15 апреля.

По версии следствия, злоумышленники обналичивали материнский капитал в нескольких регионах, однако только в Петербурге и Ленобласти им удалось получить около 20 миллионов рублей. Схема заключалась в фиктивном договоре с гражданами, которым предназначалась выплата маткапитала, на внесение этих денег в строительство жилых домов в разных регионах России. Бумаги передавали в пенсионный фонд, а после обналичивали деньги: мошенники распределяли полученное между клиентом и участниками схемы, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

Задержанным вменяется ч. 3 и ч. 4 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала.

Фото: Piter.TV