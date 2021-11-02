Суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене

Меру пресечения изменили по делу о госизмене, которое касается работы компаний Медведчука в Крыму.

Лидеру украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку отменили домашний арест по одному из уголовных дел, возбужденных против него. Печерский районный суд Киева отпустил политика под личное обязательство.

Меру пресечения изменили по делу о госизмене, которое касается работы компаний Медведчука в Крыму. Однако оппозиционер остается под домашним арестом по другому делу – из-за поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" находится под домашним арестом с середины мая. Медведчук считает уголовные дела против себя политическими.

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Видео: Youtube/НАШ