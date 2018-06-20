Петербуржец получил условный срок за выращивание конопли в теплице

В полицию с заявлением обратился его брат.

Выборгский районный суд Петербурга признал виновным петербуржца в изготовлении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Заявление в полицию написал брат подсудимого, ему не нравилась такая деятельность родственника. По данным суда, подсудимый вырастил в специально оборудованной комнате частного дома в Парголово и в теплице 31 куст конопли (выращивать данное растение на территории России запрещено). На месте было найдено еще 40 граммов наркотика, готового к употреблению.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец вырастил в теплице 31 куст конопли.

Фото: Piter.TV