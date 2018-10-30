Суд арестовал застройщика военного городка в Каменке

Женщина подозревается в даче взятки при строительстве городка.

Гарнизонный военный суд арестовал женщину, подозреваемую в попытке дать взятку при строительстве военного городка в Каменке (Выборгский район Ленобласти).

По версии следствия, подозреваемая попыталась дать взятку в размере 265 тысяч рублей членам преступного сообщества с 20 по 26 декабря 2019 года. Женщина управляла компанией ООО "Архитектурно-строительная группа компаний" (АСГК), которая была застройщиком объекта. В доме женщины провели обыск, доставили в отдел на допрос. В итоге подозреваемая попросила "подышать свежим воздухом" и самовольно покинула отдел. По новому вызову следователя на допрос не явилась. 1 июля женщину задержали на территории "Пулково".

Подозреваемая от дачи показаний отказалась и попросила более мягкую меру, однако в итоге суд взял ее под стражу до 24 августа.

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Фото: Piter.TV