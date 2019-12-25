Минобороны РФ передало Ленобласти два военных городка в Выборге

Регион получит два из трех военных городков в Выборге на улице Крепостная, 26, и Крепостная, 57/52.

Министерство обороны РФ передает в собственность Ленобласти два военных городка в исторической части Выборга. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Регион получит два из трех военных городков в Выборге на улице Крепостная, 26, и Крепостная, 57/52.

Там планируется создать отделение центра "Авангард" и новую школу. Музей военной истории Карельского перешейка, который сейчас располагается в одном из военных городков, останется.

Фото: правительство Ленобласти (архив)