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Минобороны РФ передало Ленобласти два военных городка в Выборге
Сегодня, 16:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ передало Ленобласти два военных городка в Выборге

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Регион получит два из трех военных городков в Выборге на улице Крепостная, 26, и Крепостная, 57/52.

Министерство обороны РФ передает в собственность Ленобласти два военных городка в исторической части Выборга. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Регион получит два из трех военных городков в Выборге на улице Крепостная, 26, и Крепостная, 57/52.

Там планируется создать отделение центра "Авангард" и новую школу. Музей военной истории Карельского перешейка, который сейчас располагается в одном из военных городков, останется.

Фото: правительство Ленобласти (архив)

Теги: военный городок, минобороны
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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