Минобороны РФ передало Ленобласти два военных городка в Выборге

Министерство обороны РФ передает в собственность Ленобласти два военных городка в исторической части Выборга. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Регион получит два из трех военных городков в Выборге на улице Крепостная, 26, и Крепостная, 57/52.
Там планируется создать отделение центра "Авангард" и новую школу. Музей военной истории Карельского перешейка, который сейчас располагается в одном из военных городков, останется.
Фото: правительство Ленобласти (архив)
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