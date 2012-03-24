Замглаву петербургского штаба Навального Ольгу Гусеву арестовали на шесть суток

Суд обвинил ее в организации несогласованного массового мероприятия.

В понедельник, 12 августа, заместителя координатора городского штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву арестовали на шесть суток за организацию несогласованного массового мероприятия. Соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Петербурга.

Штаб Навального планировал сменяемый одиночный пикет во время акции солидарности с московскими оппозиционерами, которых не допустили до выборов в думу. Формально, такой формат не нужно согласовывать с правительством.

В итоге, 10 августа, у Гостиного двора собрались несколько сотен сочувствующих. Сразу же начались задержания: в полицию уехали около 86 человек, в том числе и Ольга Гусева. Несколько задержанных были отпущены после того, как получили протоколы по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на акции за честные выборы в Петербурге начались массовые задержания.

Фото: gusevaolyaa / Instagram