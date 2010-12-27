В Петербурге облили грязью замначальника штаба Навального

Ночью в четверг, 22 августа, в Петербурге напали на заместителя главы штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву. По предварительным данным, около 23:00 неизвестный мужчина выплеснул на нее жидкость с неприятным запахом. Об этом потерпевшая сообщила на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел во дворе дома на Большом проспекте, когда Гусева выходила из автомобиля. По ее словам, нападавший был одет в серую толстовку с капюшоном. Потерпевшая отметила, что никаких угроз в ее адрес не прозвучало. Перед тем, как скрыться с места преступления, мужчина только смеялся над жертвой.
На меня только что напал неизвестный человек в капюшоне. Он облил меня какой-то жидкостью и пытался ударить. Это произошло около моего дома, когда я выходила из машины.
написала Ольга Гусева
Утром Ольга Гусева обратилась за помощью к полицейским. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, что в августе полиция арестовала Ольгу Гусеву на шесть суток. Ее обвинили в организации несогласованного массового мероприятия.
Фото: gusevaolyaa / Instagram
Обсуждение ( 0 )