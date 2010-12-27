В Петербурге облили грязью замначальника штаба Навального

Неизвестный мужчина напал на Ольгу Гусеву во дворе дома на Большом проспекте.

Ночью в четверг, 22 августа, в Петербурге напали на заместителя главы штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву. По предварительным данным, около 23:00 неизвестный мужчина выплеснул на нее жидкость с неприятным запахом. Об этом потерпевшая сообщила на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел во дворе дома на Большом проспекте, когда Гусева выходила из автомобиля. По ее словам, нападавший был одет в серую толстовку с капюшоном. Потерпевшая отметила, что никаких угроз в ее адрес не прозвучало. Перед тем, как скрыться с места преступления, мужчина только смеялся над жертвой.

На меня только что напал неизвестный человек в капюшоне. Он облил меня какой-то жидкостью и пытался ударить. Это произошло около моего дома, когда я выходила из машины. написала Ольга Гусева

Утром Ольга Гусева обратилась за помощью к полицейским. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что в августе полиция арестовала Ольгу Гусеву на шесть суток. Ее обвинили в организации несогласованного массового мероприятия.

Фото: gusevaolyaa / Instagram