В Петербурге арестовали подростка, который украл из квартиры сверстницы оружие

Юноша пробудет под стражей до 10 июня.

Красносельский районный суд Петербурга арестовал подростка, обвиняемого в разбойном нападении на квартиру сверстницы. Добычей грабителя стали три пневматических пистолета с глушителем и муляж гранаты. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

10 апреля в полицию обратился охранник. Он рассказал, что 15-летний знакомый его дочери ворвался в квартиру и похитил оружие. После угрожая убийством, подросток потребовал сумку для переноса краденного.

Злоумышленника задержали на следующий день в квартире на Ленинском проспекте. На суде он признал свою вину и раскаялся. Подросток просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд оставил его под стражей.

Ранее в Петербурге вынесли приговор мужчине, который оставил свою маленькую дочь одну на улице.

Фото: Piter.TV