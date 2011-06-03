Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и ее троих внуков в Подмосковье

Тела 45-летней женщины и троих детей (восемь лет и двое детей — два года) нашли с множественными колото-резаными ранениями.

Орехово-Зуевский суд Подмосковья арестовал подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков в Ликино-Дулево. Об этом сообщил Следком РФ.

Следователи и криминалисты изъяли с места преступления семь ножей, телефон и компьютер подозреваемого. В крови подозреваемого во время экспертизы нашли алкоголь и наркотики. Также мужчина в прошлом году лечился в психиатрической больнице.

Об убийстве стало известно 7 марта. В полицию обратилась 28-летняя многодетная мать. Она рассказала, что не может попасть в квартиру, где находятся ее мать и трое ее детей.

Тела 45-летней женщины и троих детей (восемь лет и двое детей — два года) нашли с множественными колото-резаными ранениями. В момент задержания медики установили у мужчины расстройство личности.

Подозреваемому в убийстве мальчика под Саратовом предъявили обвинение.

Видео: Следственный комитет России