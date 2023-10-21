Суд арестовал обвиняемого в убийстве сына и тещи Стаса Намина

Роман Микоян будет под стражей до 18 декабря включительно.

Истринский городской суд 20 октября арестовал Романа Микояна, который подозревается в убийстве сына и тещи российского музыканта и продюсера Стаса Намина. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной прокуратуры в социальных сетях. Они пояснили, что мера пресечения 39-летнему фигуранту уголовного дела пр статье за двойное убийство назначена инстанцией с учетом позиции государственного обвинения. Мужчина помещен под стражу до 18 декабря 2023 года включительно.

Напомним, что тела пожилой женщины и 30-летнего сына музыканта Артема с множественными ножевыми ранениями обнаружили в ночь на 19 октября в их доме в Крюково. Они погибли из-за бытового конфликта с пасынком Стаса Намина. Внук убил бабушку, после чего позвонил брату признался в содеянном. Когда брат приехал на место происшествия,с ним также расправились. В Следственном комитете заметили, что в рамках допроса подозреваемый признал вину.

Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области