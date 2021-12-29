Суд арестовал на два месяца сына замглавы МВД России

Ему и еще двум фигурантам дела вменяют дачу взятки в размере 18 миллионов рублей.

Самарский районный суд арестовал на два месяца сына заместителя главы министерства внутренних дел России Дениса Зубова. Об этом "РИА Новости" сообщил адвокат Михаил Семагин.

По словам защиты, Зубову вменяют дачу взятки в размере 18 миллионов рублей за общее покровительство офицеру ФСБ, который якобы был "оборотнем". Помимо него по делу проходят президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и экс-директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн, днем ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России провели в Самаре спецоперацию, в результате которой задержали всех троих в тот момент, когда Зубов передал сотруднику спецслужбы портфель с 18 миллионами рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. Защита обвиняемых расценивает произошедшее как провокацию.

Ранее мужчина открыл стрельбу из окна дома в Среднеуральске.

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