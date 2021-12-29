Мужчина открыл стрельбу из окна дома в Среднеуральске

Пострадавших среди прохожих предварительно нет. Стрелок задержан.

комментарием УМВД России по Ивановской области: "Как сообщает пресс-служба УМВД региона , в Юрьевецком районе В Свердловской области мужчина открыл огонь из окна жилого дома. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в городе Среднеуральск.

По предварительным данным, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения. Информации о пострадавших среди прохожих нет. Источник Telegram-канала SHOT утверждает, что мужчина сначала застрелил свою супругу, а затем открыл огонь из окна квартиры.

Мужчину задержали стражи правопорядка, которые проникли к нему в квартиру. Стрелка отправили на допрос в отдел полиции. Известно, что ранее мужчина судим не был.

Ранее суд продлил арест студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе.

Видео: Telegram / Mash