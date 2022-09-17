Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены в Новой Москве

Мужчина будет под стражей до 14 ноября.

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены в Новом Москве. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы региональной прокуратуры. В Telegram-канале надзорного ведомства появились сведения о том, что судебная инстанция избрала меру пресечения в отношении 52-летнего жителя города с учетом позиций обвинения из Троицкого и Новомосковского административных округов. Фигурант расследования будет под стражей до 14 ноября 2022 года. Предположительно, мужчина заказал убийство своей жены (часть 3 статьи 33, пункту 3 части 2 статьи 105 УК РФ). Он подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 222 за незаконный оборот оружия.

Следствие полагает, что обвиняемый привлек к совершению преступления в роли пособника своего знакомого. Далее этот человек нашел исполнителя убийства и передал киллеру оружие, боеприпасы и деньги. Он также передал сведения о маршруте жертвы. Трагедия произошла вечером 5 сентября около деревни Троица поселения Вороновское. Киллер выстрелил женщине в голову, от чего та скончалась. Напомним, что ранее суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу пособнику в совершении убийства.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы