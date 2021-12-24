Подозреваемая будет под стражей два месяца.

Суд арестовал мать, оставившую детей в овраге в Саратовской области. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Известно, что подозреваемая будет находиться под стражей два месяца. Женщина обвиняется в том, что она оставила несовершеннолетних на морозе в одиночестве. В результате один из детей скончался.

Напомним, что трагедия произошла в овраге села Прокудино Аткарского района. Там были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. Прокуратура установила, что оба потерпевших находились без сознания. Позже мальчик погиб, а девочке удалось выжить. Она до сих пор остается в реанимационном отделении больницы. 43-летняя мать оставила детей на морозе без верхней одежды.

Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 21 февраля 2022 года. пресс-служба суда

СК РФ установил, что за непослушание подозреваемая "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а после - дочери. В таком положении она удерживала детей до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем потерпевшие были перенесены в овраг. Сама злоумышленница покинула село и отправилась в Энгельс. Ее обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Найденная в овраге под Саратовом девочка пережила клиническую смерть.

Фото и видео: Telegram / SHOT

