Суд арестовал имущество экс-руководителей "Метростроя" Петербурга

Имущество оценили почти в 6,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество бывших руководителей "Метростроя" Вадима и Николая Александровых. Имущество оценили в 6,79 млрд рублей, сообщил "ТАСС".

С ходатайством в суд обратился временный управляющий "Метростроя" Григорий Авдеев. Он обратил внимание на то, что должники после возбуждения дела о банкротстве стали передавать свои активы близким родственникам. Так Вадим Александров передал супруге 13,62% акций предприятия, а Николай Александров — недвижимостью общей стоимостью более 34 млн рублей в пользу близких родственников.

Напомним, бывший глава "Метростроя" Николай Александров был задержан 3 апреля 2020-го года по делу о растрате в особо крупном размере.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция вновь начала проверку дела о банкротстве "Метростроя".

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга