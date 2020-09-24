Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Его заподозрили в выводе сотен миллионов рублей.

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество вице-президента группы компаний "Кировский", депутата Госдумы Льва Ковпака и некоторых его родственников. Об этом пишет агентство ТАСС.

Согласно данным СМИ, арест затронул счета и денежные средства парламентария, его жены и отца приблизительно на один миллиард рублей.

Решение о наложении ареста принято в рамках дела о банкротстве. В нем фигурируют группы компаний "Кировский", принадлежащие отцу и сыну. Конкурсный управляющий одной из компаний, проходящей через банкротство, заподозрил Ковпака в выводе 600 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что бывший генеральный директор акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Александр Кирилин приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате имущества. Свою вину Кирилин не признал.

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