Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,22 млрд долларов

Также компания выплатит компенсацию в размере 18 млн долларов.

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка обязал компанию Telegram Group Inc. вернуть деньги покупателям цифровых токенов Gram с выплатой компенсации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы в электронной базе суда.

Согласно документам, общая сумма возврата составляет 1,22 млрд долларов. Сумма компенсации, которую необходимо будет выплатить в течение 30 ближайших дней - 18 млн долларов. Также решением суда компания и все ответчики по делу будут уведомлять Комиссию о любых операциях по выпуску криптовалюты в течение трех лет.

Напомним, американский суд запретил передачу кибервалюты Gram покупателям в связи с тем, что Telegram Group Inc нарушила закон США о ценных бумагах, не зарегистрировав размещение Gram должным образом.

Ранее стало известно, что в сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram.

Видео: YouTube / TechCrunch