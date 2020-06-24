В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В даркнет слили примерно 900 Мбайт данных.

Данные нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram утекли в сеть. Об этом пишет издание "Код Дурова".

Сообщается, что в даркнет слили примерно 900 Мбайт данных с номерами телефонов по никам пользователей и содержит уникальные идентификаторы пользователей приложения. Известно, что 70 процентов аккаунтов в базе принадлежат пользователям из Ирана, остальные — россиянам.

В пресс-службе Telegram сообщили, что данные были получены злоумышленниками через функцию импорта контактов при регистрации пользователя. Там же добавили, что более 60% слитых аккаунтов уже неактуальны.

Видео: Youtube/ TechCrunch