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Rybka123
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В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

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В даркнет слили примерно 900 Мбайт данных.

Данные нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram утекли в сеть. Об этом пишет издание "Код Дурова".

Сообщается, что в даркнет слили примерно 900 Мбайт данных с номерами телефонов по никам пользователей и содержит уникальные идентификаторы пользователей приложения. Известно, что 70 процентов аккаунтов в базе принадлежат пользователям из Ирана, остальные — россиянам.

В пресс-службе Telegram сообщили, что данные были получены злоумышленниками через функцию импорта контактов при регистрации пользователя. Там же добавили, что более 60% слитых аккаунтов уже неактуальны. 

Видео: Youtube/ TechCrunch

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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