Суд Петербурга впервые отказал сотруднику госпредприятия по иску об отстранении от работы

Представители ГУП "ТЭК СПб" подчеркнули, что действовали в соответствии с нормами действующего трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и Петербурга.

Октябрьский суд Петербурга впервые отказал сотруднику государственного предприятия в удовлетворении исковых требований из-за отстранения от работы без сохранения зарплаты. Юристы ГУП "ТЭК СПб" смогли доказать в суде законность отстранения сотрудника от работы из-за отказа предоставить документ о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании. Об этом сообщают "Невские новости" в понедельник, 14 февраля.

Инцидент произошел в конце декабря 2021 года. Тогда сотрудник ГУП "ТЭК СПб" Спартак Мысякин в суде оспорил свое отстранение от работы, но в результате суд отказал работнику.

По данным пресс-службы ГУП "ТЭК СПб", на 14 февраля это первый судебный акт по данной категории дел для предприятия. Издание пишет, что такой прецедент впервые произошел в Петербурге в целом. Отмечается, что в суд подано еще три иска, которые в скором времени рассмотрят.

Представители ГУП "ТЭК СПб" подчеркнули, что действовали в соответствии с нормами действующего трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и Петербурга, и с учетом разъяснений уполномоченных органов государственной власти по этому вопросу.

Напомним, что в середине декабря прошлого года появилась информация об отстранении 182 сотрудников ГУП "ТЭК СПб" из-за отсутствия соответствующих QR-кодов или иных документов о прохождении вакцинации.

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Фото: Piter.tv