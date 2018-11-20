В Петербурге осудили троих полицейских за мошенничество и халатность

Двое правоохранителей отправились в колонию, третий – отделался штрафом.

Фрунзенский районный суд вынес свой приговор в отношении Максима Бурдейного, Евгения Процука и Сергея Голубкова. Мужчин признали виновными в мошенничестве, халатности и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Известно, что Максим Бурдейный занимал должность оперуполномоченного группы уголовного розыска 7 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району. С 10 сентября по 20 октября Евгений Процук временно исполнял обязанности заместителя начальника 7 отдела полиции.

8 октября вышеназванные лица решили подзаработать. Правоохранители заявили некому Ш. о том, что передадут материалы проверки по факту кражи люков в полицию для возбуждения уголовного дела. Фактически у Бурдейного и Процука не было таких полномочий. При этом в действиях Ш. не было признаков преступления, а в книге учета 7 отдела полиции не значились материалы по факту кражи люков.

В итоге стражи порядка потребовали от Ш. 100 тысяч рублей за неразглашение информации. Голубков же допустил халатность. Зная о действиях коллег, он не доложил о них руководству.

Суд признал всех троих виновными. Бурдейного приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Процук получил два года в исправительной колонии общего режима. Голубков отделался штрафом в размере 80 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV