Суд Петербурга признал владельца бутиков Зарубина невиновным в создании преступной группы

Однако на свободу предпринимателя не выпустили.

Предпринимателя Дмитрия Зарубина признали невиновным в создании преступной группировки, а также участия в нем. Еще 17 фигурантов расследования оправданы по главному эпизоду. Четыре человека отпущены на свободу, с них сняли все обвинения. Шестеро получили условные сроки наказания. Еще семь человек - реальные сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии. Приговор зачитывался 16 часов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов по региону.

В результате бизнесмена приговорили к девяти годам в колонии строгого режима. Следствию удалось доказать причастность подозреваемого по двум эпизодам. Оба касаются неуплаты таможенных платежей. По данным представителей закона,

Зарубин в период с 2014 по 2015 года нелегально перевозил товары за границу. По видом дешевых строительных материалов в страну ввозилась электроника. В общей сложности мошенник не выплатил государству таможенные платежи в размере 650 миллионов рублей. До расследования мужчина владел магазином Cartier. Заведение открылось в 2010 году при участии актрисы деми Мур. Сейчас же он числится владельцем бутика одежды Stefano Ricci на набережной Мойки.

Участники расследования получили право на реабилитацию. Об этом рассказал адвокат Евгений Тонков. Также фигурантам положена компенсация от государства.

Напомним, что Зарубина арестовали в сентябре 2015 года. Обвинение просило посадить бизнесмена на 20 лет. Остальных участников - на срок от 7 до 17 лет.

Piter.tv писал о том, что в Петербурге арестовали фигурантов дела о сети фейковых клиник.

Фото: Piter.tv

