  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга арестовал бизнесмена, который попытался развести государство на 15 млн рублей
Сегодня, 19:45
93
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга арестовал бизнесмена, который попытался развести государство на 15 млн рублей

0 0

Обвиняемый свою вину не признал. Однако под стражей он проведет 2 месяца. 

Главу издательства "Искусство России" Алексея Писарева Петроградский районный суд арестовал до 27 июня 2022 года. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следователей, Писарев вместе с сообщником "развел" представителей "Российского аукционного дома" на крупную сумму, предоставив им информацию о финансово-хозяйственной деятельности издательства. Из-за этого обманутый оценщик определил стоимость акций в 8,8 млн рублей при стоимости 33,6 млн рублей. 

Обвиняемый свою вину не признал. Однако под стражей он проведет 2 месяца. 

Ранее на Piter.tv: в квартире мигрантов на улице Богайчука нашли труп младенца.

Фото: Piter.tv

Теги: бизнесмен, мошенник, пытался обмануть государство, суд арестовал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии