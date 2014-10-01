Суд Петербурга арестовал бизнесмена, который попытался развести государство на 15 млн рублей

Обвиняемый свою вину не признал. Однако под стражей он проведет 2 месяца.

Главу издательства "Искусство России" Алексея Писарева Петроградский районный суд арестовал до 27 июня 2022 года. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следователей, Писарев вместе с сообщником "развел" представителей "Российского аукционного дома" на крупную сумму, предоставив им информацию о финансово-хозяйственной деятельности издательства. Из-за этого обманутый оценщик определил стоимость акций в 8,8 млн рублей при стоимости 33,6 млн рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Однако под стражей он проведет 2 месяца.

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Фото: Piter.tv