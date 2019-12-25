Суд: ИКМО "Черная речка" незаконно сдвигал оппозицию ради победы "Единой России"

Теперь в МО должны объявить перевыборы.

Приморский районный суд констатировал нарушения партии "Единая Россия" при выборах в муниципальном образовании "Черная речка", сообщил на своей странице "ВКонтакте" экс-кандидат в депутаты округа Павел Чупрунов.

На прошлой неделе суд отменил итоги выборов в МО, а 5 февраля заключил, что избирательная комиссия фактически намеренно не допускала до победы оппозиционеров и боролась за избрание кандидатов от "Единой России". 20 участников из 24 представляли именно эту партию, поэтому выборы, по сути, прошли без альтернативы. В суде отметили, что поведение избиркома "подрывает доверие к избирательной системе". В "Черной речке" после решения суда мандатов лишились пятеро депутатов, теперь в МО должны объявить перевыборы.

Сам Чупрунов настаивал на том, что его незаконно не внесли в бюллетень после отмены избиркомом собственного решения. Комиссия самостоятельно аннулировала свое решение, хотя отмену результатов могут проводить лишь суды.

Ранее мы писали, что напавшего на Эллу Памфилову суд отправил на принудительное лечение.

Фото: Piter.TV; Павел Чупрунов / "ВКонтакте"