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Субсидии получат перевозчики "Аэрофлот" и "Азимут"
Сегодня, 22:19
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Субсидии получат перевозчики "Аэрофлот" и "Азимут"

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Администрация города уверена в том, что выплаты будут стимулировать внутренний туризм.

Сегодня, 29 июня, в пресс-службе Смольного сообщили о предоставлении субсидий на региональные перевозки авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Азимут".

Субсидии выделят на конкретные маршруты: Петербург — Апатиты, Петербург — Грозный и Петербург — Калуга. Администрация города уверена в том, что выплаты будут стимулировать внутренний туризм. 

Следующий конкурс объявят в июле 2023 года.

Ранее на Piter.TV: субсидии предоставят религиозным организациям Петербурга на сохранение объектов культурного наследия.

Фото: Piter.TV

Теги: внутренний туризм, субсидии на перевозки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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