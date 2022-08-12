Субсидии получат перевозчики "Аэрофлот" и "Азимут"

Сегодня, 29 июня, в пресс-службе Смольного сообщили о предоставлении субсидий на региональные перевозки авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Азимут".
Субсидии выделят на конкретные маршруты: Петербург — Апатиты, Петербург — Грозный и Петербург — Калуга. Администрация города уверена в том, что выплаты будут стимулировать внутренний туризм.
Следующий конкурс объявят в июле 2023 года.
Ранее на Piter.TV: субсидии предоставят религиозным организациям Петербурга на сохранение объектов культурного наследия.
Фото: Piter.TV
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