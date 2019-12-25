Смольный выделит петербургским вузам субсидии на развитие среднего образования

Поддержку направят по итогам публичного конкурса.

Вузы Петербурга получат субсидии на развитие среднего профессионального образования. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым, сообщила пресс-служба Смольного.

Поддержку направят по итогам публичного конкурса. На данный момент среди его победителей наметились 5 учебных заведений, которые реализуют программы среднего образования.

С начала учебного 2023 года 475 учащихся в городе начнут осваивать программы подготовки специалистов среднего звена. Ещё 495 человек получают такое образование с 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный готовит офсетный контракт на поставку лифтов за 15 млрд рублей.

Фото: Piter.TV