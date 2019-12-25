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Смольный выделит петербургским вузам субсидии на развитие среднего образования
Сегодня, 9:58
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Смольный выделит петербургским вузам субсидии на развитие среднего образования

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Поддержку направят по итогам публичного конкурса.

Вузы Петербурга получат субсидии на развитие среднего профессионального образования. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым, сообщила пресс-служба Смольного.

Поддержку направят по итогам публичного конкурса. На данный момент среди его победителей наметились 5 учебных заведений, которые реализуют программы среднего образования.

С начала учебного 2023 года 475 учащихся в городе начнут осваивать программы подготовки специалистов среднего звена. Ещё 495 человек получают такое образование с 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный готовит офсетный контракт на поставку лифтов за 15 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, среднее образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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