Она разрабатывается специалистами из РФ и Индии.

Су-30 получит новую гиперзвуковую ракету, созданную для ликвидации авиационных комплексов. На Западе подобные аппараты обозначаются аббревиатурой AWACS (Airborne Warning and Control System). В России - ДРЛОиУ (Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления). Оружие действует против устройств радиообнаружения, наведения, с функциями разведки. Ракету для РФ разрабатывает российско-индийская компания BrahMos Aerospace. Об этом сообщили журналисты из Military Watch.

Ранее Индия вооружила свои истребители Су-30МКИ российскими ракетами К-100. Однако эти ракеты созданы по советским технологиям 1990-ых годов. В современном мире есть более новые образцы. Например - Р-37М. Она способна развивать скорость в шесть Махов. К тому же она более маневренная, обладает современной электроникой и средствами РЭБ. Предположительно, при создании гиперзвуковой ракеты РФ и Индия будут использовать характеристики Р-37М. В частности инженеры намерены интегрировать объект в новый радар "Ирбис-Э".

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия разрабатывает ракету-носитель "Корона" с возможностью дозаправки на орбите.

Видео: YouTube/Darth Welder Channel, Techreporter.ru