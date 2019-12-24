Ракета может поступить на вооружение через два года.

Индийские Су-30МКИ получат ракету против "летающих радаров". Об этом заявил глава департамента информтехнологий компании BrahMos Aerospace. Правин Патхак рассказал, что проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Об этом специалист сообщил "РИА Новостям".

Мы думаем, что она будет готова через два года прокомментировал эксперт

Ракета относится к категории "воздух-воздух". Она будет бороться против самолетов с дальним радиолокационным обнаружением типа AWACS. Напомним, что BrahMos Aerospace является совместным предприятием. Оно создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутры и Москвы. Фирма специализируется на разработке крылатых ракет, пусковых установках, системах управления.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия готова создать с Индией истребитель пятого поколения.

Фото: Pixabay.com

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