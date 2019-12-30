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Россия готова создать с Индией истребитель пятого поколения

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Об этом рассказа Денис Мантуров.

Россия готова создать с Индией истребитель пятого поколения. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров "РИА Новостям".

Мы готовы продолжать переговоры по истребителю пятого поколения

прокомментировал чиновник

Однако конкретные форматы взаимодействия еще не определены. Глава Минпромторга считает, что позитивным фактором является закупка у РФ Су-57. Страны уже подписали контракт на поставку вооружения. Минобороны обязуется направить в Индию 67 истребителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24

Теги: денис мантуров, индия, истребитель, пятое поколение
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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