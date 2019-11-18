Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

ЗРС уже изготавливаются для дальнейшей поставки.

Россия поставит Индии зенитно-ракетные системы С-400 к 2025 году. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов во время авиасалона, проходящего 18 ноября в Дубае. На данный момент заказчик уже перечислил поставщику аванс за транспортировку оборудования. Однако точную сумму сделки специалист разглашать не стал.

В России началось производство ракетных систем, работы ведутся в соответствии с графиком. Впервые Индия заявила о намерении купить С-400 в 2015 году. Однако контракт между государствами удалось подписать только в 2018 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия, Китай и Индия планируют создать свой аналог платежной системы SWIFT.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7