Warner Bros. снимет фильм о советском Супергерое по комиксу DC

Герой будет носить костюм с изображением Серпа и Молота.

Известная киностудия Warner Bros. снимет фильм о советском Супермене по комиксу DC. Кино будет называться "Супермен. Красный сын", премьера намечена на 2020 год.

Сценарий был написан по комиксам Марка Миллара, которые опубликовали в 2003 году. В фильме речь пойдет о жизни в СССР в период с 1953 по 2001 годы, также возможен эпизод из будущего. По задумке авторов, Супермен приземлится в Советском союзе и будет сражаться за социализм и Сталина.

Герой будет носить костюм с изображением Серпа и Молота. При этом, эксперты считают, что фильм не окажется пародийным. Это будут, как всегда, привычные для подобных комиксов сюжеты под девизом: "А что, если?".

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Видео: YouTube/ Free Comiсs