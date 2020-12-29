Студия Warner Bros. представила тизер своих предстоящих кинопроектов в 2021 году

Все фильмы будут выходить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max одновременно.

Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик с кадрами из 17 фильмов кинокомпании, премьеры которых ожидаются в 2021 году.

Среди новинок: "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна, "Том и Джерри", "Годзилла против Конга", "Дюна" Дени Вильнева, "Мужские слезы" Клинта Иствуда, "Матрица 4" Ланы Вачовски и другие.

Все фильмы будут выходить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max. Эта мера является временной и будет распространяться только в 2021 году.

Видео: Youtube/Warner Bros. Pictures