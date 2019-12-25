Студия Учителя завершила съемки фильма "Земун" про русскую деревню

Главную роль сыграл Евгений Ткачук.

В Воронежской области завершились съемки фильма "Земун" киностудии "Рок" Алексея Учителя. Об этом сообщил режиссер картины Эдуард Жолнин на своей странице "ВКонтакте".

"Огромное спасибо киностудии "Рок" за проделанную работу, низкий поклон всем участникам этой не простой и трудной работы", - написал молодой режиссер.

Жолнин заявил, что готовился к работе над фильмом в течение пяти лет. "Земун" станет его первой полнометражной картиной. Чтобы максимально окунуться в деревенскую среду, режиссер три месяца работал в коровнике и принимал роды у скота.

Главную роль сыграл Евгений Ткачук. По сюжету его герой возвращается в родную деревню после долгого отсутствия.

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Фото: ВКонтакте / Эдуард Жолнин