Студия Battlestate показала новый тизер Escape from Tarkov Arena

Дата выхода в свет игры неизвестна.

Студия-разработчик Battlestate выпустила свежий тизер, посвящённый новой компьютерной игре Escape from Tarkov Arena. Речь идет об отдельном проекте, в которой пользователям придется принять участие в "гладиаторских сражениях". Перед боем можно будет выбрать для себя экипировку с различной стоимостью и классами, а также предпочитаемые локации. Эти противостояния будут происходить на нескольких территориях вымышленного города Тарков. Создатели отметили, что в данном многопользовательском шутере основные механики будут реализованы от первого лица. Анонс Escape from Tarkov Arena состоялся в июле 2022 года. Тогда авторы презентовали публике первый ролик об игре. Arena будет доступна бесплатно всем владельцам оригинальной версии игры, но о сроках официального релиза разработчики всё ещё не говорят.

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Фото и видео: YouTube / Battlestate