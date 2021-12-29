9-летнюю студентку МГУ Алису Теплякову признали педагогом-психологом

Самая юная студентка МГУ имени Ломоносова, 9-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова признана профессиональным педагогом-психологом. Документ, подтверждающий квалификацию Алисы, опубликовал ее отец "ВКонтакте".
Согласно свидетельству, студентка психологического факультета МГУ успешно прошла независимую оценку в Центре развития педагогики Санкт-Петербурга. Алиса написала диагностическую работу на 75 баллов из 100. Дата выдачи свидетельства: 16 февраля 2022 года.
На данный момент Алиса Теплякова является самой молодой студенткой психологического факультета МГУ имени Ломоносова. В 7 лет она получила аттестат об окончании девяти классов, а в 8 лет – сдала ЕГЭ по четырем предметам.
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Фото: кадр из программы "Центральное телевидение" на НТВ
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