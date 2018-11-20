Студентки обвинили преподавателя в домогательствах в киевском вузе

Неприятный инцидент случился в известном вузе имени Тараса Шевченко. Как сообщает руководство института, преподавателя уже уволили.

В Киеве произошел громкий скандал в одном из высших учебных заведений города. Несколько студенток подали коллективное заявление о многочисленных домогательствах со стороны их преподавателя. Об этом сообщает сетевое издание "Газета.RU".

Неприятный инцидент случился в известном вузе имени Тараса Шевченко. Как сообщает руководство института, преподавателя уже уволили.

Студентки обвинили в сексуальных домогательствах доцента Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Петра Романенко.

В коллективном письме студенток идет речь о том, что на протяжении четырех недель преподаватель то и дело предлагал девушкам интимную близость, а также вел себя крайне неподобающе.

По словам студенток, преподаватель "касался их без разрешения и открыто заявлял о своем сексуальном интересе". По результатам работы комиссии был выявлен ряд нарушений, допущенных при проведении учебной практики. Кроме того, "отдельные действия и высказывания доцента Романенко признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников".

Источник: сетевое издание "Газета.RU"