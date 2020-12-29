Петербургские университеты начнут работать в смешанном формате

Общеобразовательные школы работают по такой же схеме.

Вузы Петербурга начнут весенний семестр в смешанном формате, предполагающем как онлайн-занятия, так и лекции в аудиториях. Об этом "Фонтанке" рассказал председатель совета ректоров Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.

Соотношение этих форматов в каждом регионе и вузе выбирают исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Алексей Демидов, председатель совета ректоров Петербурга и Ленобласти

В Петербурге нет никаких ограничений по смешанному обучению, общеобразовательные школы работают по такой же схеме. При этом по данным комитета по науке, уже 15 университетов Петербурга издали приказы о переходе на такой формат обучения.

Ранее Минобрнауки разрешило подведомственным вузам вернуться к очному обучению.

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