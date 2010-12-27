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Студенты избили и ограбили доставщика еды на Петербургском шоссе
Сегодня, 12:17
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nastya960

Студенты избили и ограбили доставщика еды на Петербургском шоссе

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Вечером хулиганов задержали в общежитии.

В Пушкине задержали студентов вуза, которые ограбили доставщика роллов и пиццы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Курьер прибыл к дому №6 по Петербургскому шоссе 2 декабря в пять утра. Заказчики отказались платить за пиццу и роллы, избили курьера и силой забрали еду.

В этот же день полицейские задержали в общежитии на территории Павильона Урицкого 18-ти и 21-летнего студентов.  

Ранее в Василеостровском районе у курьера "отжали" сумку с едой.

Фото: pixabay

Теги: еда, курьер, петербургское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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