Студенты избили и ограбили доставщика еды на Петербургском шоссе

Вечером хулиганов задержали в общежитии.

В Пушкине задержали студентов вуза, которые ограбили доставщика роллов и пиццы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Курьер прибыл к дому №6 по Петербургскому шоссе 2 декабря в пять утра. Заказчики отказались платить за пиццу и роллы, избили курьера и силой забрали еду.

В этот же день полицейские задержали в общежитии на территории Павильона Урицкого 18-ти и 21-летнего студентов.

Ранее в Василеостровском районе у курьера "отжали" сумку с едой.

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