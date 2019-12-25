Студенты СПбГУ просят не повышать цены на обучение в вузе

Они сослались на ухудшение экономических возможностей во время пандемии.

Администрация СПбГУ сообщила о росте цен на обучение в 2021/2022 учебном году. Такая новость появилась в группе студенческого совета вуза "ВКонтакте".

В свою очередь студенты сочли изменение суммы необоснованным. Они направили обращение в администрацию вуза с просьбой не увеличивать размер выплаты и продлить срок подачи заявлений на рассрочку. В своем письме студенты сослались на ухудшение экономических возможностей во время пандемии. Их поддержали в профсоюзной организации студентов и аспирантов.

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