Студента в разгар занятий забрали на скорой из колледжа на Салова

Пациент находится в отделении реанимации. Проводится проверка.

Учащегося транспортной академии (колледж) на улице Салова прямо во время занятий увезли на скорой в тяжелом состоянии. Об этом рассказали "Невские Новости".

Юноше стало плохо на занятиях 14 марта, около 11:00. Медики диагностировали у 16-летнего пострадавшего отравление. Пока медики не смогли определить, каким веществом отравился молодой человек.

Пациент находится в отделении реанимации. Проводится проверка.

Ранее в Отрадном шестиклассник впал в кому после жалобы на головные боли.

Фото: Piter.tv