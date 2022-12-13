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Студента в разгар занятий забрали на скорой из колледжа на Салова
Сегодня, 10:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Студента в разгар занятий забрали на скорой из колледжа на Салова

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Пациент находится в отделении реанимации. Проводится проверка.

Учащегося транспортной академии (колледж) на улице Салова прямо во время занятий увезли на скорой в тяжелом состоянии. Об этом рассказали "Невские Новости".

Юноше стало плохо на занятиях 14 марта, около 11:00. Медики диагностировали у 16-летнего пострадавшего отравление. Пока медики не смогли определить, каким веществом отравился молодой человек.

Пациент находится в отделении реанимации. Проводится проверка.

Ранее в Отрадном шестиклассник впал в кому после жалобы на головные боли.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, реанимация
Категории: Лента новостей,

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