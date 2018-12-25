Студента РГПУ задержали за распространение детской порнографии

Молодой человек отправлял пикантное видео с 14-летней школьницей.

Студента РГПУ имени Герцена заподозрили в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних детей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

19-летнего парня задержали 26 июня 2019 года. В полицию обратилась мать потерпевшей девочки. По версии следствия, в период с 1 июня 2018 года по 8 марта 2019 года студент развращал 12-летнюю школьницу через соцсеть "ВКонтакте". Он отправлял ей в интернете пикантное видео с участием 14-летней девушки.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут педофила, который заплатил 13-летней девочке 1500 рублей за обнаженное фото.

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