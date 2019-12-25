Учащийся колледжа врезался в дерево на питбайке в Сосновом Бору

Юноша не имел при себе водительского удостоверения. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В понедельник, 19 июня, в зоне экотропы, расположенной на проспекте Александра Невского в Сосновом Бору, случилось ДТП с 17-летним велосипедистом. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что юноша, который учится на первом курсе колледжа, управлял питбайком без водительского удостоверения. Молодой человек не справился с управлением и врезался в дерево.

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что водитель каршеринга насмерть задавил велосипедиста на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV