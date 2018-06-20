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Студент колледжа выложил интимные фото несовершеннолетней петербурженки на сайт учебного заведения
Сегодня, 10:46
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nastya960

Студент колледжа выложил интимные фото несовершеннолетней петербурженки на сайт учебного заведения

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В полицию обратилась мать девочки.

Один из студентов петербургского колледжа подозревается в публикации интимных фотографий несовершеннолетней девочки на сайте своего же учебного заведения. Об этом сообщают городские СМИ.

В понедельник, 22 апреля, в полицию обратилась женщина 1985 года рождения. Она рассказала, что некий молодой человек опубликовал в интернете обнаженные снимки ее дочери-школьницы. 

По предварительной информации, главным подозреваемым является студент промышленно-технологического колледжа 2001 года рождения. Он опубликовал фотографии девочки 2003 года рождения. Молодого человека отпустили под обязательство о явке. Расследование еще продолжится.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец вымогал интимные фотографии у 13-летней школьницы.
Фото: Piter.TV

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Теги: дети, интимные фото, колледж, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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