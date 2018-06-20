Студент колледжа выложил интимные фото несовершеннолетней петербурженки на сайт учебного заведения

В полицию обратилась мать девочки.

Один из студентов петербургского колледжа подозревается в публикации интимных фотографий несовершеннолетней девочки на сайте своего же учебного заведения. Об этом сообщают городские СМИ.

В понедельник, 22 апреля, в полицию обратилась женщина 1985 года рождения. Она рассказала, что некий молодой человек опубликовал в интернете обнаженные снимки ее дочери-школьницы.



По предварительной информации, главным подозреваемым является студент промышленно-технологического колледжа 2001 года рождения. Он опубликовал фотографии девочки 2003 года рождения. Молодого человека отпустили под обязательство о явке. Расследование еще продолжится.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец вымогал интимные фотографии у 13-летней школьницы.

Фото: Piter.TV