Студент избил сокурсника в общежитии на Малой Невке

Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 18 апреля в отделение полиции Петроградского района поступила информация от медиков. Они сообщили о госпитализации 17-летнего студента из общежития на набережной реки Малой Невки. Об этом пишет пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции прибыли по месту жительства молодого человека и выяснили, что в одной комнате с ним проживает еще шесть студентов. Они рассказали, что между потерпевшим и его сокурсником произошел конфликт, во время которого второй пустил в ход кулаки.

Стражи порядка обязали всех явиться в отделение для дачи показаний. Ведется расследование.

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Фото: Piter.TV