Студент Высшей банковской школы развращал в интернете 9-летнюю школьницу

Он отправлял ей фотографии полового органа и склонял к сексу.

Полиция Петербурга нашла злоумышленника, который вел переписку на сексуальные темы с 9-летней школьницей. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию Василеостровского района 22 апреля обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный в "ВКонтакте" с аккаунта "Шамиль Шибаев" вел переписку на сексуальные темы циничного характера с её дочерью 2011 года рождения, не достигшей двенадцатилетнего возраста. Он отправлял ей фото мужского полового органа и склонял к встрече для совершения действий сексуального характера, а также просил от нее обнаженные фото.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 28 апреля по месту жительства задержан 18-летний Алексей Р., проживающий на улице Композиторов . Он учится на 2 курсе по специальности "специалист по защите информации" ГБУ "Высшая банковская школа". У юноши нашли и изъяли 6 мобильных телефонов, 2 планшетных компьютера, wi-fi-роутер, 1 карта памяти, 1 USB-флешнакопитель, 2 ноутбука, 1 системный блок. Молодой человек был изобличен в вышеуказанном преступлении.

Алексей Р. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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