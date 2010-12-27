Строительство отеля у треснувшего дома по Александра Невского приостановлено

Подрядчик должен устранить нарушения, чтобы продолжить работу.

Госстройнадзор приостановил стройку около жилого здания по улице Александра Невского, 10. Недавно здание пошло трещиной из-за работ по возведению восьмиэтажного отеля.

Застройщиком будущей гостиницы занимается компания "Вечная крепость". Подрядчик строит объект высотой в 26 метров и общей площадью в 6,6 тысяч квадратных метров. Согласно проведенной проверки, представители надзорного ведомства обнаружили, что проектные требования на данном объекте были нарушены. В частности, предприятие не до конца выполнили закрепительные работы в основании фундамента пострадавшего жилого дома. Оплошность строителей привела к уже известному печальному результату. Теперь до 11 июня все несоответствия по документации должны быть устранены. Такое представление внесено подрядчику.

Стоит отметить, что в опасной близости от десятого дома также ведется строительство апартамент-отеля Prime Residence. Его площадь составит 15 тысяч квадратных метров. Завершение работ намечено на конец 2018 года.

Напомним, что в доме на Пулковской пошла трещина.

Фото: Вконтакте/"Центральный район за комфортную среду обитания"