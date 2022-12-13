Строительство участка обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта стартовало в Ленобласти

Дорожники вырубают деревья от берегов Охты в сторону Кузьмолово.

Дорожники Ленобласти начали первый этап подготовки к строительству обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В данный момент происходит освобождение места для будущей магистрали от деревьев. Вырубка леса проходитот берегов Охты в сторону Кузьмолово. Затем будет поисходить устройство насыпи будущего обхода общей протяжённостью в 6,3 км. Также на участке появится новый мост через Охту.

Напомним, что обход Мурино станет дублером загруженного Токсовского шоссе. Он также упростит выезд из восточной части города и Нового Девяткино.

Ранее мы сообщили о том, что строительство Большого Смоленского моста в Петербурге планируется на конец 2023 года.

Фото: Правительство Ленобласти