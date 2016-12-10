Строительство нового комплекса онкоцентра в Песочном завершится к 2022 году

Возводить комплекс, рассчитанный на 1000 посещений в день, начали в январе текущего года.

Строительство нового амбулаторного комплекса онкологического центра в Песочном завершится к 2022 году. Об этом стало известно во время визита в медучреждение главы Петербурга Александра Беглова, сообщил портал "Строительный Петербург".

Возводить комплекс, рассчитанный на 1000 посещений в день, начали в январе текущего года. Губернатор Петербурга, в свою очередь отметили, что выделенные деньги на закупку оборудования для центра были не только эффективно потрачены, но и сэкономлены.

Онкологический центр в поселке Песочный – самая молодая онкоклиника в России с самым современным оборудованием. Медицинское учреждение рассчитано на 577 пациентов.

В начале февраля в Петербурге ввели в эксплуатацию еще три объекта образования.

Фото: портал "Строительный Петербург"